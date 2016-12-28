Москва, 28 декабря, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 декабря завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1,85%, до $56,04. Трейдеры покупают фьючерсы на нефть на ожиданиях сокращения добычи нефти с 1 января 2017 года, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Чёрному золоту» удалось пройти зону сопротивления $55,60 — $55,85. В Азии 28 декабря Brent стоит $55,94 (-0,18%). Цена незначительно снизилась после вчерашнего роста, но теперь для покупателей мишенями выступают уровни $56,80 и $59,60. Повышение котировок ожидается с открытия американской сессии.