Сочи, Краснодарский край, 28 декабря, 2016, 08:20 — ИА Регнум. В зоне поисково-спасательной операции у берегов Сочи специалисты обнаружили большое скопление обломков самолета Ту-154 и фрагментов тел, сообщает «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Елизавета Глинка

Обломки и фрагменты тел обнаружены на участке Черного моря шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров. Еще три обломка найдены на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров.

Площадь одного из обломков составляет более 60 квадратных метров, размеры двух других — длина пять метров и два на три метра.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, который должен был доставить в Сирию 84 пассажира, рухнул в Чёрное море неподалёку от Сочи. На борту находились члены Ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа. Все находящиеся на борту погибли.

Поисковая операция в районе крушения идет третьи сутки. Обнаружено 12 тел и 156 фрагментов тел погибших в результате крушения Ту-154. Один пассажир опознан родственниками. Также найдены два бортовых самописца, они переданы специалистам для расшифровки.