Вашингтон, 28 декабря, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Администрация Барака Обамы, по словам официальных лиц Вашингтона, близка к тому, чтобы объявить о серии карательных мер в отношении России за вмешательство Москвы в президентскую гонку 2016 года, в том числе ввести экономические санкции и высказать дипломатическое осуждение, сообщает Washington Post.

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На данный момент, как отметили официальные лица, администрация завершает подготовку и дорабатывает детали пакета карательных мер. Конечный вариант, как ожидается, будет включать в себя кибернетические операции. Оглашение части мер может быть осуществлено уже на этой неделе.

Санкционная часть пакета карательных мер является кульминацией многонедельных дебатов в Белом доме относительно того, как пересмотреть исполнительный указ президента от 2015 года, с помощью которого у главы страны появлялись полномочия для ответа на кибератаки, произведенные из-за рубежа. В нем не учитывались попытки оказать влияние на избирательную кампанию.

Администрация Обамы объявила с большой помпой о принятии этого указа с целью наказать и сдержать иностранных хакеров, которые наносят ущерб экономике и национальной безопасности США. Благодаря ему в 2015 году удалось убедить Китай начать борьбу со своими хакерами, взламывающими американские компании на благо китайских.

Однако официальные лица пришли к заключению, что этот указ не может в нынешнем виде использоваться для того, чтобы наказать хакеров за наиболее вопиющие киберпровокации, а именно за взлом Россией организаций, связанных с Демократической партией США, а также её вмешательство в выборную систему штатов и президентские выборы.

На фоне завершения президентского срока Обамы его администрация работает над принятием карательных мер в отношении России, как отмечают официальные лица, которые пожелали остаться неназванными. По их словам, президент Обама пообещал в декабре, что реакция на вмешательство со стороны России в выборы США последует. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения во взломах.

Одним из вариантов использования указа против российских подозреваемых будет отнесение выборной системы в разряд «критически важной инфраструктуры» США. С другой стороны, в указ могут быть внесены поправки, напрямую имеющие дело с новой угрозой — вмешательством в выборы. Официальные лица в администрации также хотят усложнить задачу избранному президенту США Дональду Трампу по отмене любых санкций, которые будут приняты.

В соответствии с исполнительным указом 2015 года, правительство имеет право заморозить на территории США активы лиц, занятых в кибернетической активности, если они угрожают национальной безопасности или финансовой стабильности США. На данный момент в него невозможно включить осуществленные, по мнению официальных лиц Вашингтона, Россией взломы.

Так, Национальный совет безопасности пришел к заключению, что он не сможет использовать эти полномочия против российских хакеров, поскольку их действия не подпадают под определение нанесения вреда критической инфраструктуры или воровства коммерческих секретов.

Более того, замысел действий США состоит не только в том, чтобы покарать хакеров, но и еще сдержать их от дальнейших действий, поэтому даже угроза санкций может иметь сдерживающее воздействие. Так, председатель КНР Си Цзиньпин согласился оставить кибернетический шпионаж, после того как появилась информация о готовящихся санкциях против Китая.

Санкции не являются панацеей, тем не менее. Сам Барак Обама отмечал, что США ввели «большое число санкций против русских» за их деятельность на Украине, поэтому довольно спорным является, считают эксперты, что новые запретительные меры смогут добиться значительного эффекта. Санкции должны, таким образом, сопровождаться другими мерами.

По словам официальных лиц, уголовное преследование граждан России сможет стать таким вариантом, однако ФБР не располагает достаточными доказательствами, которые могут стать основой уголовного дела. В определенный момент федеральная прокуратура и агенты ФБР в Сан-Франциско рассматривали возможность возбуждения уголовного дела против хакера или хакеров, действующих под псевдонимом Guccifer 2.0, за то, что он или они действовали в рамках операции по оказанию влияния Москвы.

Перед выборами администрация Обамы по дипломатическим каналам предостерегла Россию от вмешательства в выборы. И, как отметили официальные лица, Россия, по всей видимости, прислушалась.