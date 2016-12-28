Москва, 28 декабря, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Российским военнослужащим международного противоминного центра удалось обезвредить мины на площади свыше 966 гектаров в восточном Алеппо. Работы по разминированию были начаты 5 декабря, передает 28 декабря телеканал «Звезда».

Militarytimes.com Алеппо

По данным Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии, специалисты обезвредили почти 15 тыс. взрывоопасных устройств. От мин было очищено свыше 350 км дорог и более 2 тыс. зданий, среди которых более ста социально значимых — больницы, поликлиники, школы, мечети, а также водозаборные и водоочистная станции, электростанции. За минувшие сутки саперы обезопасили девять мечетей, четыре школы и детский сад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря российские военные провели три гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, мирным жителям было передано около 6 тонн гуманитарных грузов. Для населения, покидающего Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.