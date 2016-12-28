Барнаул, 28 декабря, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Алтайские сельскохозяйственные предприятия по итогам года получили один из лучших показателей в истории региона по размеру прибыли. Ожидается, что по итогам 2016 года она превысит 10 млрд. рублей. Процент прибыльных хозяйств тоже увеличился и составил 93%. Об этом со ссылкой на алтайского депутата Госдумы РФ Ивана Лора сообщают «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова Уборка урожая. Алтайский край

Светлана Шаповалова Уборка урожая. Алтайский край

По словам депутата, до сих пор в Алтайском крае самым урожайным считался 1972 год. Но даже тогда 14% хозяйств отработали с убытками. Сейчас прибыль по разным причинам не получили только 7% сельхозпроизводителей.

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Ранее о существенном улучшении финансового состояния организаций сельского хозяйства сообщал аграрный вице-губернатор Александр Лукьянов. Он, в частности, отмечал, что в 2015 году чистая прибыль хозяйств региона составила 8,5 млрд. рублей. В этом году ожидается ее рост на 17,6%.

Светлана Шаповалова Уборка урожая. Алтайский край

«Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по итогам 2016 года превысит 54 млрд. рублей, что на 2,6% больше уровня прошлого года», — считает заместитель губернатора Александр Лукьянов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские аграрии в 2016 году собрали внушительный урожай зерновых. В первоначально-оприходованном весе на 1 ноября получено 5,1 млн тонн зерна. Финансовое улучшение в организациях сельского хозяйства связывают с освоением новых земель и ощутимой государственной поддержкой.

«Господдержка и ценовая конъюнктура рынка привели к тому, что многие уже не берут кредиты на проведение весенне-полевых работ, а осенью не спешат продавать урожай, дожидаясь самых высоких цен. Сегодня сельхозпредприятия приобретают сушилки и могут на своих складах хранить более 3,5 млн тонн зерна, а кроме этого в крае есть элеваторные мощности на 4 млн тонн», — ранее отмечал Александр Лукьянов.