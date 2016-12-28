Аврора, США, 28 декабря, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Полиция и представители власти США пока не могут объяснить, «что это было?» — вчера практически одновременно в десятках торговых центров в разных штатах произошли массовые драки, столкновения с полицией и погромы, сообщает CNN 28 декабря.

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На настоящий момент известно, что большинство участников драк — школьники старших классов и студенты, причем отнюдь не «маргинального» происхождения. Вопреки высказывавшимся ранее предположениям, драки не были вызваны «рождественской распродажей», хотя подобные инциденты характерны для «черной пятницы» — ночи после Дня благодарения, во время которой торговые центры предоставляют максимальные скидки на все товары.

При этом «бои» были не шуточные — известно, что как минимум один полицейский и несколько посетителей торговых центров получили огнестрельные ранения, десятки человек ограничились «простыми» переломами, гематомами и другими травмами, посетителей нескольких торговых центров пришлось полностью эвакуировать.

Первые массовые драки произошли в торговом центре города Аврора, штат Иллинойс. Затем — также в городе Аврора, штат Колорадо. Однако первые «бои» не привлекли серьезного внимания СМИ, так как в них участвовало не более двух десятков человек.

Однако затем из-за массовой драки, в которой участвовало уже несколько сотен человек, был эвакуирован торговый центр города Файетвилль в Северной Каролине, появились сообщения о драках в торговом центре в штате Коннектикут, в торговом центре города Манчестер, штат Нью-Гэмпшир, а также в торговом центре в Огайо.

В Мемфисе, штат Теннесси, подростки начали драку с полицией, были арестованы семь человек. Также в Теннесси, в городе Чатануга, в зале торгового центра состоялась драка с использованием пиротехники.

В торговом центре города Элизабет, Нью-Джерси, толпа подростков устроила стрельбу, сотни посетителей бежали из торгового центра, были ранены двое несовершеннолетних, восьми и двенадцати лет.

Также стрельбой окончилась драка в городе Форт Ворс в Техасе, в «побоище» в местном торговом центре участвовали не менее ста человек.

Полиция в настоящий момент проводит допросы всех задержанных участников массовых драк, также изучаются записи с камер видеонаблюдения.