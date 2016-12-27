Торонто, Канада, 28 декабря, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Молодёжная сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Латвии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2017. Встреча, проходившая на арене «Эйр Канада» в Торонто, завершилась со счётом 9:1.

Fhr.ru Латвия — Россия — 1:9

Голами в составе российской команды отличились Данил Юртайкин (6-я минута), Александр Полунин (13, 25), Павел Карнаухов (18), Кирилл Капризов (21, 47, 57), Кирилл Беляев (26) и Яков Тренин (50).

Единственную шайбу в ворота российской сборной на 24-й минуте смог забить Рудольф Балцерс.

Напомним, в прошедшем днём ранее стартовом матче молодёжного чемпионата мира российские хоккеисты уступили канадцам со счетом 3:5. По итогам двух встреч сборная России имеет на своём счету 3 очка и занимает третью строчку в группе В, уступая при равном количестве баллов Канаде и США, имеющим по матчу в запасе.

В следующей игре 29 декабря команда Валерия Брагина встретится со сборной США.