Иерусалим, 28 декабря, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль имеет «железные доказательства» участия администрации президента США Барака Обамы в подготовке и «продавливании» резолюции Совета безопасности ООН по еврейским поселениям в Палестине, передает Associated Press 26 декабря

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак

«У нас есть железные доказательства, которые исходят от источников в арабском мире и показывают, что администрация Обамы помогла выработать эту резолюцию и надавила (на страны-участницы СБ ООН — прим. ИА REGNUM ) для ее принятия», — заявил пресс-секретарь израильского лидера Дэвид Киз.

Также Киз сообщил, что Израиль не намерен «быть бокрерской грушей» и будет предпринимать новые ответные меры в связи с позицией США по «антиизраильской резолюции».

Белый дом США категорически отвергает обвинения Израиля.

«Мы не проектировали, не продвигали, не поощряли и даже не говорили любой другой стране, как мы сами будем голосовать по этой резолюции», — сообщил заместитель советника по национальной безопасности администрации Обамы Бен Родс.

Тем не менее, известно, что принятие документа, запрещающего всю «поселенческую активность» Израиля на «оккупированной территории» Сектора Газа, Западного берега реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, состоялось именно благодаря «нейтральной» позиции США по данному вопросу — Белый дом отказался ветировать резолюцию СБ ООН, несмотря на настойчивые просьбы своего союзника на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие «антиизраильской резолюции» Совбезом ООН на прошлой неделе и, прежде всего, позиция действующего руководства Соединенных Штатов, вызвали резкую реакцию Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отозвал посла Израиля из США и публично обвинил Обаму в «сговоре с бандитами».

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Такой же резкой критики удостоилась запланированная встреча мировых лидеров по «палестинскому вопросу» во Франции, которая запланирована в январе. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал единственным ответом на этот форум, который он охарактеризовал как «заговор», «трибунал против Государства Израиль» и «современное дело Дрейфуса» выезд евреев из Франции.

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Кроме того, с резкой критикой действующей администрации президента США и международного сообщества выступил общепризнанный «друг Израиля», избранный американский президент Дональд Трамп. Избранный президент назвал ООН «клубом болтунов» и обещал «все изменить» после инаугурации 20 января.

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