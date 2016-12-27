Каракас, 27 декабря, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Венесуэла сообщила, что сократит добычу нефти на 95 000 баррелей в день, во исполнение соглашения о стабилизации мировых цен, сообщает 27 декабря Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

1 января страны ОПЕК, а также некоторые другие не входящие в картель, должны сократить добычу нефти почти на 1,8 миллионов баррелей в сутки.

«Без ущерба для своих международных договоренностей с 1 января 2017 года PDVSA (государственная нефтяная компания Венесуэлы) начнет сокращение объемов добычи нефти в соответствии с договоренностями», — говорится в заявлении министерства энергетики.

Венесуэла — наиболее пострадавшая от падения цен на нефть страна, в настоящее время она добывает около 2,4 миллионов баррелей нефти в сутки.