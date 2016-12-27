Ставрополь, 27 декабря, 2016, 21:34 — ИА Регнум.



Sledcom.ru «Боярышник»

В Ставрополе обнаружено более 1 тыс. бутылок лосьона «Боярышник» с явными следами контрафактности.

Бутылки были проданы двум мужчинам в одном из торговых комплексов Ставрополя. Более тысячи бутылок они купили за 34 тысячи рублей.

На этикетках опасного лосьона было написано: «Боярышник лосьон косметический для наружного применения». Эксперты установили, что парфюмерно-косметическая продукция содержит кротоновый альдегид, который усиливает токсическое действие спиртосодержащих жидкостей.

Всё это говорит о том, что лосьон поддельный и изготовлен не на заводе.

По факту продажи лосьона боярышника, не отвечающего требованиям безопасности для здоровья потребителей, возбуждено два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета. Ведется расследование.

В региональном управлении Роспоребнадзора также сообщили ИА REGNUM, что на территории Ставропольского края случаев отравления спиртосодержащей продукцией промышленного производства не зарегистрировано.

Главным государственным санитарным врачом России принято решение о приостановлении продажи на 30 суток розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Роспотребнадзор начал внеплановые проверки предприятий, реализующих и вырабатывающих спиртсодержащую продукцию. В Ставропольском крае проверены 23 таких объекта, где выявлены нарушения. По результатам проверок составлено 25 протоколов об административном правонарушении. Проверки продолжаются.

С сентября по декабрь 2016 года в крае выявлено более 140 фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъято около 32 тысяч бутылок алкоголя объемом более 22 тысяч литров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

В отношении правонарушителей сотрудниками полиции составлено около 140 административных протоколов по фактам осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации и лицензии, а также незаконной продажи товаров, реализация которых запрещена или ограничена.

Кроме того предприниматели привлечены к ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напомним, в Иркутске произошел случай массового отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. От отравления этим токсичным зельем в больнице умерли 77 человек, еще 16 проходят лечение.