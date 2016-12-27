Вашингтон, 27 декабря, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп обратился к своему давнему знакомому юристу, с просьбой стать его специальным переговорщиком по торговым сделкам и прочим делам, сообщает 27 декабря Reuters.

Доменико Робусти Тинторетто. Портрет трех юристов и нотариусов. 1623

Джейсон Гринблатт, работал на Трампа в качества советника по Ближнему Востоку, теперь будет работать на должности в качестве специального представителя по международным переговорам, говорится в заявлении переходной команды избранного президента.

Напомним, 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, в настоящее время его переходная команда занята подбором кадров для его новой администрации.