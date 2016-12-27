Киров, 27 декабря, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Жители поселка Лунданка в Кировской области опасаются выходить на улицу из-за нашествия волков в их населенный пункт.

Hd-wallpapersdownload.com Волчья стая

Первыми жертвами волков уже стали собаки, находившиеся на привязи у жилых домов.

В частности, жительница села с ником Anna Zayka пишет в социальной сети, что хищные животные съели ее 9-летнюю собаку, добавляя, что волки ходят у крыльца и «могут сломать тебя в любой момент, так как собак больше нет».

По словам местных жителей, они не знают, как жить в поселке, «если свет на улицах где и горит, то включается очень поздно».

При этом мер к уничтожению волков не принимается, сообщает «Подосиновец-Инфо».