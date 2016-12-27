Киев, 27 декабря, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что 2017 год принесет перелом в ситуации войны Киева против ДНР и ЛНР. Такое заявление Турчинова журналистам транслировал телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По словам Турчинова, 2016 год стал первым годом, в течение которого войска Киева не отступали под воздействием противника. Секретаря СНБО ничуть не смутило то обстоятельство, что такового воздействия в 2016 году просто не было. Наоборот, сей факт Турчинов провозгласил предзнаменованием будущих успехов украинских силовиков в борьбе с «агрессором».

Всё вышеперечисленное Александр Турчинов сделал основой своего предсказания о том, что 2017 год станет переломным в деле войны против ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее пресс-служба вооруженных сил Украины официально сообщила, что за 2016 год погибло 467 украинских военнослужащих, при этом более половины из них приходятся на небоевые потери. О потерях среди добровольного персонала нацистских батальонов официальные власти Киева ничего не сообщают.

С апреля 2014 года подконтрольные Киеву силовики осуществляют на территории ДНР и ЛНР карательную операцию против населения, несогласного с результатами государственного переворота в феврале 2014 года. По неполным данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали около 10 тыс. человек, более 23 тыс. были ранены.