Пекин, 27 декабря, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Ватикан должен предпринять шаги по улучшению отношений с Китаем, заявил глава китайского ведомства по религиозным делам, спустя неделю после того, как Римско-католическая церковь заявила, что надеется на позитивные сигналы из Пекина, сообщает 27 декабря Reuters.

Собор Святого Петра в Ватикане

Папа Франциск пытается преодолеть многие десятилетия разрыва отношений с Китаем, где католики разделены между собой на две группы: лояльные правительству и, соответственно, ему оппозиционные.

Одним из препятствий на пути улучшения отношений являются разногласия по вопросу о том, кто должен назначать высшее духовенство.

Китайская сторона говорит, что епископы должны быть назначаемы местной китайской католической общиной и отказывается признать власть папы, который, по мнению Пекина, глава другого государства, а значит, не имеет права вмешиваться во внутренние дела Китая.

Вонг Зун (Wang Zuoan), глава государственного управления по религиозным делам, «надеется, что Ватикан займет более гибкую и прагматичную позицию, сделает реальные шаги, чтобы создать благоприятные условия для улучшения отношений».

«Позиция китайской стороны по улучшению отношений с Ватиканом всегда была прозрачной и последовательной», — сказал Вонг.