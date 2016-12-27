Дамаск, 27 декабря, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Поддерживаемые США боевики совершили неожиданный рывок к сирийской Ракке, столице террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 декабря Reuters.

Beshr Abdulhadi Ракка, Сирия

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что, вероятно, один из лидеров террористов был уничтожен возле плотины на реке Евфрат в 50 километрах к западу от Ракки.

«1300 квадратных километров территории освобождено в течение 10 дней, мы ожидали, что это займет больше времени», — заявил представитель военных.

Террористы, как и прежде, начали использовать автомобили, начиненные взрывчаткой, управляемые смертниками, но они не достигали ожидаемого, так как нейтрализовывались бронебойным вооружением еще на подъезде к цели.

Напомним, поддерживаемые США боевики, а также курдские ополченцы 10 дней назад начали операцию, целью которой является освобождение Ракки, столицы террористов в Сирии.