Москва, 27 декабря, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Следователи СК России допросили очевидца падения пассажирского самолета Ту-154, сделавшего видеозапись катастрофы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 у здания концертного зала «Александровский» Подробности: https://regnum.ru/pictures/2221695/6.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM

Дополнительно к этому, изъяты видеозаписи посадки этого самолета в аэропорту Сочи, его рулежки к стоянке и прохождение зоны погранконтроля пассажирами лайнера.

Кроме того, сотрудники СК проверяют образцы горючего из топливозаправщика, производившего дозаправку погибшего авиалайнера. Назначена экспертиза этих образцов.

Ранее приводились следующие версии причин катастрофы: ошибка пилотирования, некачественное горючее и техническая неисправность. Стоит отметить, что 27 декабря со дна Черного моря был поднят первый бортовой самописец авиалайнера и расшифровка его данных поможет понять причины катастрофы.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря. Самолёт упал через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В Адлере самолёт был дозаправлен, вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут упал в море. В поисково-спасательной операции задействованы 12 самолётов, пять вертолётов, 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.