Москва, 27 декабря, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Объединенная бронетанковая корпорация может быть создана в России. 27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) «Ростеху». До этого момента «Уралвагонзавод» полностью принадлежал государству в лице Росимущества, напоминает Лента.ru. О том, что УВЗ станет структурой «Ростеха», говорил в начале декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В госкорпорации, полагает издание, вероятно, будет создан холдинг по выпуску бронетехники — такой вариант развития событий не исключал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Эксперты отрасли отмечают, что идея выглядит совершенно логичной.

Uvz.ru Основной боевой танк нового поколения Т-90МС производства АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Лента.ru предполагает, что в составе «Ростеха» в ближайшем будущем будет сформирован холдинг по выпуску бронетехники наподобие действующих Объединенных строительной и авиастроительной корпораций. Об этом же говорят и другие факты: в настоящее время «Ростеху» уже передают в управление военный дивизион корпорации «Тракторные заводы» (основной актив — «Курганмашзавод», единственный в России производитель БМП). «Может быть, мы два этих актива объединим в один холдинг», — сообщил на недавнем брифинге Чемезов, комментируя возможную передачу акций «Уралвагонзавода» госкорпорации.

В УВЗ указ восприняли положительно. «Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга», — сказали «Ленте.ру» в компании.

«Уралвагонзавод» — крупнейший производитель подвижного состава для железных дорог с «широкой колеей» и единственный производитель танков в России. Указ о создании научно-производственной корпорации на базе нижнетагильского завода, производившего продукцию военного, сельскохозяйственного, строительного и авиационно-космического направлений, был подписан президентом России в 2007 году. В состав корпорации изначально были включены 16 предприятий, к настоящему времени их около 40.

Помимо этого, корпорация входит в число 100 крупнейших военно-промышленных комплексов мира. УВЗ производит около 60% общего числа всех выпущенных в мире танков. Среди актуальных разработок — новейший российский танк «Армата», в 2015—2016 годах начато его массовое производство.

В ноябре текущего года «Уралвагонзавод» представил новую стратегию развития корпорации до 2025 года. Документ подразумевает совершенствование системы управления, рост объемов продаж, организацию партнерства в сбыте по действующим и новым бизнес-направлениям. Также УВЗ планирует увеличить долю инновационной продукции в выручке до 75 процентов, что позволит корпорации стать лидером по инновациям в отраслях военного и транспортного машиностроения. Доля гражданской продукции в выручке компании должна достичь 46 процентов.

В результате реализации стратегии «Уралвагонзавод», как предполагается, станет диверсифицированным интегрированным холдингом, отвечающим за полный жизненный цикл производимых изделий — от производства до утилизации.

Эксперты отмечают, что создание бронетанкового холдинга станет логичным этапом развития УВЗ. «Периодически в правительстве какие-то предложения всплывают, например, по радикальной реструктуризации «Уралвагонзавода», передачи его кому-то. На мой взгляд, это абсолютно контрпродуктивно, — сказал «Ленте.ру» член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский. — Наоборот, надо сконцентрироваться на этой корпорации, которая доказала эффективность».

Специалист напомнил, что на предприятии был создан первый в мире танк новой компоновки за 100 лет (универсальная боевая платформа «Армата» — прим. «Ленты.ру»). «С 1917 года в мире не появлялось танка радикальнее новой компоновки. Все делали по так называемой классике, и вдруг Россия сделала», — подчеркнул Мураховский. По его словам, это определит развитие танков не только в России, но и во всем мире на последующие десятилетия.

«Надо сконцентрировать ресурсы, наоборот, в этой корпорации по вот этому направлению — бронетанкового вооружения и техники и всей линейки на их базе: инженерные вооружения, химики, командно-штабные машины и так далее», — считает эксперт.

О том, что УВЗ может стать базой для создания профильной корпорации, рассуждал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его мнению, такое решение будет позитивным не только для компании, но и для всей отрасли. «Уралвагонзавод» активно продвигает не только танки, огневые системы и артустановки, но и услуги по модернизации, сервисному обслуживанию, обучению экипажей. Здесь стоит отметить мудрость Минобороны, которое передало концерну бронетанковые заводы, тем самым нарастив «экспортноемкую» компетенцию. Ходят разговоры и о том, что по образу Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации на базе УВЗ создадут бронетанковую корпорацию, передав еще ряд активов. Благо, успешный опыт работы с «токсичными» активами у них есть», — отмечал эксперт в статье о перспективах развития российского ОПК в «Российской газете».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в одной из статей прямо заявлял, что России нужен бронетанковый холдинг. «Уралвагонзавод и своей продукцией, и своими новаторскими идеями, и научно-конструкторским, и производственным потенциалом давно завоевал право быть генштабом (или, если хотите, флагманом) бронетанкового холдинга России», — писал он. Коллектив УВЗ доказал, что способен не только создавать уникальные конструкторские решения, но и воплощать их в жизнь, подчеркивал эксперт.

«Сейчас возводятся мощности для запуска массового производства «Армат». Завершается реконструкция многих линий, строятся новые цеха. А это огромные инвестиции. Но как скоро деньги обратятся в броню, будет зависеть уже не только от заводчан, но и от того, в какой системе военно-промышленных координат они могут оказаться. Идея создания всероссийского бронетанкового холдинга все громче стучится в дверь», — отмечал специалист.

Объединенная бронетанковая корпорация может стать высококонкурентным холдингом, считают эксперты. Кроме того, в будущем возможно присоединение к нему корпорации «Тактическое ракетное вооружение», концерна «Алмаз-Антей» и других профильных активов, как уже входящих в состав «Ростеха», так и не являющихся его частью.