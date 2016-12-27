Брюссель, 27 декабря, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Европейский суд принял иск польской энергетической компании PGNiG, оспаривающей решение Еврокомиссии об исключении 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, дающее «Газпрому» возможность увеличить поставки газа в Европу, минуя польско-украинскую транзитную систему, заявил на пресс-конференции руководитель польской компании Петр Возняк.

Gazprom.ru Диагностика газопровода «Северный поток» при помощи интеллектуальных поршней

По его словам, принятие Европейским судом иска компании PGNiG приостановило выполнение решения Еврокомиссии по газопроводу OPAL. «Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение до момента его рассмотрения Европейским судом», — заявил Возняк.

«Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной», — отметил Возняк.

В пресс-релизе PGNiG указано, что в состав ее жалобы входят 14 обвинений против Еврокомиссии, включая нарушение договора о Европейском Союзе и директив Европарламента о правилах внутреннего рынка природного газа.

Напомним, 28 октября Еврокомиссия одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, что давало «Газпрому» право увеличить поставки газа в Европу, через «Северный поток» и Германию, минуя транзитные системы Польши и Украины. До этого решения Еврокомиссии «Газпром» имел право лишь на 50% мощностей газопровода OPAL.

Газопровод OPAL, построенный в 2011 году, дает выход на газовые рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины и Польши. Он расположен в Германии и соединяет российский газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что подача этого иска Польшей политизирована настолько, что это видно любому непредвзятому наблюдателю.