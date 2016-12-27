Вильнюс, 27 декабря, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД Литвы сегодня, 27 декабря, объявил, что в Литве выросло число случаев заболеваемости гриппом и заражения инфекциями верхних дыхательных путей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. У аптекаря

На 51-ой неделе этого года (19−25 декабря) общий показатель заболеваемости гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей был 79,90 случаев/10 тыс. человек. В прошлом году за такой же период число больных было гораздо меньше — 58,8 случаев/10 тыс. человек. Самый низкий уровень заболеваемости гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей на 51-ой неделе этого года был зарегистрирован на административной территории Шяуляй, а самый высокий — на административной территории Вильнюса.

Медики напомнили, что болезнь считается эпидемической, когда показатель заболеваемости гриппом и заражения верхних дыхательных путей не менее 100 случаев/10 тыс. человек за неделю, а число клинических случаев заболеваемости гриппом составляет 30% от всех зарегистрированных случаев заболевания гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей. На 51-ой неделе во всей Литве из-за гриппа были госпитализированы 34 человека, из них 9 детей в возрасте до 2 лет, 22 человека в возрасте до 17 лет, остальные — взрослые. Также 4 человека проходили лечение в отделении интенсивной терапии.