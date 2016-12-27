Радио REGNUM: второй выпуск за 27 декабря
Москва, 27 декабря, 2016, 18:05 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России;
- Глава российского Минздрава назвала приоритетные задачи в сфере подготовки кадров;
- Уходящий президент Болгарии заявил о попытках России разрушить Евросоюз изнутри. Какую политику будет проводить будущий глава государства?
- Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения;
- Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН. А также призвал евреев уезжать из Франции.