Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России;

Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения;

Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН. А также призвал евреев уезжать из Франции.