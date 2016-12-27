Москва, 27 декабря, 2016, 18:05 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

  • Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России;
  • Глава российского Минздрава назвала приоритетные задачи в сфере подготовки кадров;
  • Уходящий президент Болгарии заявил о попытках России разрушить Евросоюз изнутри. Какую политику будет проводить будущий глава государства?
  • Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения;
  • Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН. А также призвал евреев уезжать из Франции.

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