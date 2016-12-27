Ярославль, 27 декабря, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Ярославская епархия получит из регионального бюджета более 3 миллионов рублей в качестве субсидии на реставрацию объекта культурного наследия «Усадьба Вахромеева XIX века». Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Степаненко.

Yarseminaria.ru Усадьба Вахромеева в Ярославле

Здание усадьбы Вахромеева в Ярославле знают все: исторический особняк постройки конца XVIII века находится на площади Челюскинцев. Здание исполнено в стилистике позднего барокко, причем до наших дней сохранились фрагменты росписи рубежа XVIII—XIX веков, украшающей одну из комнат второго этажа.

Иван Вахромеев — представитель влиятельного купеческого рода, промышленник и общественный деятель — приобрел особняк во второй половине XIX века. После революции дом был передан под Губернский отдел народного образования, позднее — под больницу. С 2007 года в здании располагается Духовная семинария Ярославской епархии.

В Ярославской епархии корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что деньги будут направлены на ремонт инженерных коммуникаций внутри здания, которые «давно требуют системного вмешательства».

«Состояние коммуникаций оказывает существенное влияние на состояние здания, однако довольно долгое время возможности привести их в порядок не было. Впрочем, работа по поддержанию особняка в надлежащем состоянии ведется системно с тех пор, как оно передано в распоряжение епархии. Например, в этом году в рамках реставрационных работ по согласованию с департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области заменено большинство окон», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской и Ростовской епархии иерей Александр Сатомский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Ярославле также будут отреставрированы два памятника культуры — храм Ильи Пророка и Кирилло-Афанасьевский монастырь. Реставрация обоих объектов будет произведена из средств межбюджетного трансферта, предоставленного Ярославской области мэрией Москвы.