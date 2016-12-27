Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 декабря, 2016, 17:24 — ИА Регнум. В скандальной обстановке прошли публичные слушания по застройке 40 га заповедных земель в Переславском районе Ярославской области. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM жительница Переславля, присутствовавшая на слушаниях, журналист Наталья Власова, противникам застройки фактически не оставляют выбора: либо утвердить проект межевания и планировки территории, либо отправить его на доработку. Об отмене строительства речи не идет, подчеркивает она.

Вид на Никитский монастырь на берегу Плещеева озера

Слушания состоялись 26 декабря в администрации Переславского района. По словам Натальи Власовой, обстановка на мероприятии была довольно напряженной. Кроме того, жители высказали немало претензий и к организации слушаний.

«Сначала организаторы не хотели регистрировать некоторых граждан без объяснения причин, затем объявили, что к голосованию будут допущены лишь жители района и те, кто имеет там землю. Потом объявили, что голоса жителей Москвы учитываться при подсчете не будут, хотя у людей, например, в районе есть дачи. Участие жителей Переславля в голосовании удалось отстоять — ведь рядом с местом застройки находится городской водозабор, а значит, в случае чего их права тоже будут нарушены. На слушания привели накачанных молодых людей в черных брюках и футболках, которые стояли у выхода и по периметру стен — видимо, для оказания психологического воздействия. В зале присутствовала явно организованная массовка — думаю, это сотрудники структур застройщика. Они постоянно заглушали противников застройки — кричали, что все это неважно, но за нарушение порядка их никто из зала не выводил», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Власова.

Она отмечает, что участникам слушаний предложили либо принять проект межевания и планировки территории, либо отклонить и отправить на доработку. Вопрос о том, чтобы не допустить застройки в принципе не стоял. Наталья Власова пояснила, что это предложение общественности было отклонено.

Между тем, подчеркнула журналист, представители застройщика не дали людям полной информации о том, как именно планируется использовать заповедные земли, и какие последствия застройки следует ожидать.

«Нам приводили ссылки на Градостроительный кодекс, но документов не показали — только красивые картинки, изображающие будущую застройку. Как мы поняли с их слов, никакой социальной нагрузки застройщик нести не будет — не будет никакой социальной инфраструктуры, а детский сад, если и построят, то коммерческий. Территория поселка будет огорожена, и будут ли туда пускать людей — еще вопрос. Застройщик после совещания с проектировщиком пообещал, что будут. Строить дороги тоже никто не собирается, как мы понимаем, и отсюда вопрос: а что будет с территорией парка в процессе и после проведения строительных работ — ведь это движение тяжелой техники, кроме того, рядом с местом строительства находится Никитский источник. Не показал никаких разрешительных документов и директор национального парка «Плещеево озеро» Михаил Федоров, утверждавший, что все необходимые согласования по застройке пройдены», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Власова.

В процессе голосования участникам публичных слушаний удалось перехватить инициативу у организаторов. Они потребовали, чтобы свое мнение люди обозначили в регистрационных листах, подсчитали и число участников голосования — 107 человек. В итоге 45 голосов было подано против проекта, 42 — за. Рядом с фамилиями тех, кто зарегистрировался, но не проголосовал, под наблюдением общественности организаторы поставили отметки «воздержался». Пустые места на листах комиссию заставили погасить.

«Причем сначала подсчет голосов комиссия хотела производить вне зала заседания, что вызвало возмущение людей. Члены комиссии говорили: «Вы что, нам не верите?». Но в итоге согласились вести подсчет на месте. Однако нас уже предупредили, что голоса москвичей учитываться не будут, а это может изменить расклад сил, так что пока общий итог слушаний неясен. Но люди настроены решительно, и уже на слушаниях образовалась инициативная группа, готовая оспаривать результаты во всех надзорных инстанциях. Но вот тут есть сложность: на подведение итогов слушаний отводится 15 календарных дней — это время новогодних праздников, когда все эти инстанции работать не будут. Таким образом, у власти остается простор для манипуляций», — резюмировала Наталья Власова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство жилого поселка из таунхаусов планируется вести на охраняемых землях национального парка «Плещеево озеро». Под поселок предназначено порядка 40 га заповедных лугов. Градозащитники, жители Переславля и Переславского района, а также общественность Ярославской области выступают против застройки.