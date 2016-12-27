Таллин, 27 декабря, 2016, 17:23 — ИА Регнум. США продолжат обеспечивать безопасность Балтийского региона и НАТО, заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн во время своего посещения эстонской столицы, сообщает 27 декабря Reuters.

Pixabay.com Американское военное присутстие

Избранный президент Дональд Трамп нервировал многих в Прибалтике, особенно когда в ходе своей предвыборной кампании он высказывался за увеличение финансирования НАТО странами-членами.

«Я думаю, что присутствие американских солдат здесь, в Эстонии — это знак того, что мы верим в то, во что верил Рональд Рейган. Это мир, добытый силой», — заявил Маккейн.

«Наши солдаты здесь — это лучший путь для предотвращения плохого поведения России», — добавил сенатор.

Напомним, в 2014 году США разместили около 150 военнослужащих в каждой стране Балтии, а также Польше.