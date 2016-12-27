Махачкала, 27 декабря, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Студентам Дагестанского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Технический колледж» с апреля 2016 года не платили стипендию. Образовавшаяся сумма долга превысила 5,6 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как выяснилось при проверке прокуратуры, вместо стипендии на выделенные учреждению бюджетные субсидии приобретались товарно-материальные ценности и оплачивались коммунальные услуги. Об этом ИА REGNUM 27 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время задолженность перед студентами полностью погашена, решается вопрос об уголовном преследовании.

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Руководство вуза в Дагестане подозревают в присвоении студенческих стипендий

Напомним, в апреле 2014 года в Дагестане под следствие по делу о стипендиях попал начальник управления по воспитательной части и молодежной политике Дагестанского государственного педагогического университета Артур Алиев.

В приказах ректора вуза о назначении студентам единовременной материальной помощи в размере от трех до семи тысяч рублей значилась общая сумма в размере 23 млн рублей. Однако из нее студенты получили лишь 2 млн 129 тысяч рублей. Около 20 млн рублей было присвоено должностными лицами университета.