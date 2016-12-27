Адлер, Краснодарский край, 27 декабря, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Ту-154 Минобороны России, разбившийся 25 декабря, перед падением пытался повернуть вправо и летел с сильно задранным носом, сообщает ТАСС со ссылкой на неофициальный источник в силовых структурах.

CPAfan Самолет Ту-154

По информации источника, самолет в момент катастрофы болтало из стороны в сторону, он пытался отвернуть вправо, летел с сильно задранным носом и ударился о поверхность воды хвостовой частью, которая разрушилась от этого удара. После этого самолет быстро затонул.

Ранее приводились следующие версии причин катастрофы: ошибка пилотирования, некачественное горючее и техническая неисправность. Стоит отметить, что 27 декабря со дна Черного моря был поднят первый бортовой самописец авиалайнера, и расшифровка его данных поможет понять причины катастрофы.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря. Самолёт упал через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В Адлере самолёт был дозаправлен, вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут упал в море. В поисково-спасательной операции задействованы 12 самолётов, пять вертолётов, 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.