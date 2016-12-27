Владикавказ, 27 декабря, 2016, 16:20 — ИА Регнум. На Ближний Восток для участия в военных действиях выехали восемь жителей Моздокского района Северной Осетии. Все они подозреваются в участии в запрещенных вооруженных организациях, действующих на территории Сирии и Ирака. В отношении уехавших возбуждены и расследуются уголовные дела.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Об этом было сказано на итоговом совместном заседании антитеррористической комиссии и Оперативного штаба РСО-Алания, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе главы региона.

В самой республике, как отметил помощник главы РСО-Алания Константин Лебедев, в течение 2016 года террористических актов и фактов посягательств на представителей органов власти, религиозных лидеров и общественных деятелей зафиксировано не было.

Также в ходе заседания было отмечено, что в уходящем году не было допущено обострения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Читайте также по теме: В Северной Осетии пограничники пресекли попытку выезда боевиков в Сирию

В Ростове-на-Дону обучавшегося в Сирии боевика приговорили к шести годам

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года уголовное дело в отношении уроженца Северной Осетии Рашида Евлоева рассматривалось в Северо-Кавказском окружном военном суде. Евлоев был членом группировки «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовился к совершению терактов. Он проходил обучение в Сирии и был задержан в Германии, куда выехал, спасаясь от преследования правоохранителей. Суд вынес ему наказание в виде шести лет заключения в исправительной колонии общего режима.