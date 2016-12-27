Ставрополь, 27 декабря, 2016, 15:47 — ИА Регнум.



Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия За решеткой

В Ставропольском крае мать двоих детей осуждена за смерть годовалого ребенка. Он погиб в душевой кабине, когда мать отвлеклась на старшего ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла год назад, 23 декабря в юго-западном районе города Ставрополя. Женщина купала своего годовалого сына в чаше душевой кабины.

Когда заплакал в другой комнате старший ребенок трех лет, она пошла к нему, оставив ненадолго младшего сына без присмотра. Вернувшийся из магазина отец ребенка нашел его мертвым в душевой кабине.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил наказание в виде двух месяцев ограничения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

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Судами Ставропольского края уже рассматривались дела о причинении смерти по неосторожности родителями. В феврале 2016 года было возбуждено дело о гибели младенца в Андроповской районной больнице на руках у матери. Женщина прижала ребенка к груди во время кормления и он задохнулся.

Одновременно шло расследование дело мужчины, задавившего по неосторожности свою двухлетнюю дочь. 17 апреля текущего года мужчина задавил своего двухлетнего сына, выезжая на своей машине из двора на улице Роз Ставрополя. Ребенок остался жив.