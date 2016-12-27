Тель-Авив, Израиль, 27 декабря, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что связи со странами, которые проголосовали 23 декабря за резолюцию Совбеза ООН о запрете строительства Израилем на палестинских территориях, будут временно ограничены.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Израиля

По его словам, вводятся временные ограничения на работу в Израиле с посольствами стран, которые голосовали за резолюцию. Также Тель-Авив собирается ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны, сообщает RT.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии. Согласно документу, Израиль должен «прекратить поселенческую активность» на «оккупированных территориях».

Эта резолюция и отказ США воспользоваться правом вето вызвали резкую критику со стороны Израиля. За резолюцию проголосовали 14 стран, США воздержались.