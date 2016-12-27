Москва, 27 декабря, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Лучшие из лучших учеников поступают в высшие медицинские учебные заведения страны. В настоящее время на место в медицинском вузе приходится в среднем 30 человек. Об этом сегодня, 27 декабря, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании общего собрания ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов» и Совета деканов медицинских факультетов и директоров медицинских институтов государственных университетов Минобрнауки РФ, которое прошло в РУДН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Скворцова назвала приоритетные задачи Минздрава в сфере подготовки кадров. «Перед нами стоят две задачи. С одной стороны, понимая, что у нас есть огромная территория, люди проживают очень неравномерно: у нас есть участки с низкой плотностью населения, труднодоступные территории, а там тоже должны быть медицинские работники и врачи. Мы должны адресно по потребностям каждого региона готовить медицинские кадры. Это важнейшая задача», — сказала Скворцова на заседании.

«И второй момент — это, конечно, квалификация и изменение подходов в подготовке наших кадров, ведение непрерывного медицинского образования через всю профессиональную жизнь человека», — добавила она.

«Квота целевого приема в медвузах была увеличена и составила в 2016 году 56,8% — это плюс 2% к показателю 2015 года. Прием на бюджетные места в медицинские вузы в 2017 году также будет увеличен. В частности, увеличение мест по программам специалитета составит 4,4% и ординатуры — 23%», — отметила глава Минздрава.