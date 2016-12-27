Ереван, 27 декабря, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Возле посольства России в Армении жители Еревана возлагают цветы в память о жертвах потерпевшего крушение над Черным морем самолета Ту-154, а также зажигают свечи, трактуя огонь свечи, как маленький вечный огонь в память о погибших.

Г. Ереван

Они пришли выразить соболезнования семьям погибших, чьи родные летели с целью осуществления гуманитарной миссии.

«Среди пассажиров были не только музыканты, но и врачи, которые на протяжении многих лет занимались гуманитарной миссией, но, к сожалению, они стали жертвами несчастного случая. Этот инцидент на долгие годы останется у нас в памяти», — заявила член молодежной организации РПА Арусик Акопян.

После того, как отдали дань уважения памяти погибших, участники церемонии поднялись в посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

Газета «Ноев-Ковчег» — ИА REGNUM