Москва, 27 декабря, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что запрет безрецептурной продажи в аптеках спиртосодержащих лекарств, в том числе валокордина, является мерой «уводящей от реальной проблемы».

Спиртовые настойки

По ее словам, это решение не поможет улучшить ситуацию с отравлением спиртосодержащими средствами в России. Продажа валокордина по рецептам только создаст напряжение среди населения, особенно малоимущих пенсионеров.

«Кроме как социального напряжения среди наших пенсионеров, которые просто зависимы от сердечных капель, эта мера ничего не решающая», — сказала Игнатьева, пояснив, что они доступны для социально слабозащищенных слоев наших граждан, это наиболее доступные по цене лекарственные препараты.

Для решения проблемы необходимо запретить называть «Боярышником» нелекарственные средства и убрать с улиц автоматы продажи лосьонов.

Ранее против продажи валокордина по рецепту выступила глава Минздрава Вероника Скворцова. Она заявила, что этот препарат в основном покупают пожилые люди, которые привыкли, что лекарство всегда под рукой.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил журналистам 27 декабря, что уже во втором квартале 2017 года в России валокордин могут начать отпускать по рецептам. По его словам, окончательное решение будет принято в первом квартале 2017 года, тогда же будут внесены необходимые изменения в нормативные акты.