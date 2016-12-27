Москва, 27 декабря, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Минприроды РФ намерено с 2017 года намерено ввести систему народного контроля за ликвидацией свалок отходов, а для контроля за транспортировкой отходов предлагает использовать систему ГЛОНАСС. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр природных ресурсов России Сергей Донской на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.

dubrovka.911 Свалка

«В настоящее время министерство упорядочило систему лицензирования оборота отходов, уже выдано 12 тысяч лицензий. Также планируется введение дополнительных средств автоматизированного контроля транспортировки отходов независимо от классов опасности, включая использование системы ГЛОНАСС», — отметил министр.

«Вместе с общественными организациями в 2017 году мы вводим в эксплуатацию публичную информационную систему по выявлению и контролю за ликвидацией свалок, своеобразную систему народного контроля», — сказал Донской.

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Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также предлагает оснастить все транспортные средства в РФ, перевозящие опасные грузы, отходы и мусор, надо приемниками ГЛОНАСС.