София, 27 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung заявил, что Кремль использует самые разные способы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

President.bg Росен Плевнелиев

По его словам, этим действиям есть «много признаков». Например, Россия финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах Евросоюза, считает Плевнелиев.

В настоящее время Россия сейчас преследует ту же цель, что и СССР когда-то — «ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права», заявил глава государства, который через месяц сложит полномочия.

«Европейцы должны знать правду, им нужно сообщить, что происходит и какие цели преследует российская пропаганда», — заключил политик.

Напомним, 22 января 2017 года в Болгарии вступит в должность новый президент — кандидат от оппозиции Румен Радев.

9 декабря уходящий президент Болгарии заявил, что стране предстоят месяцы нестабильности в связи с парламентским кризисом, который наметился после президентских выборов, а также из-за влияния внешних факторов.