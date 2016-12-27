Москва, 27 декабря, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Федерального финансирования, то есть 9 млрд рублей до 2019 года, на очистку загрязненных территорий от накопленных промышленных отходов в регионах России недостаточно, Минприроды настаивает на стимулировании частных инвесторов.

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«Общий объем бюджетного финансирования работ в этой сфере на период до 2019 составит более 7 млрд рублей… Однако здесь одних бюджетных средств недостаточно, необходимо стимулирование частных инвесторов к выполнению таких работ», — заявил глава Минприроды Дмитрий Донской на заседании Госсовета по экологии.

По данным министерства, за четыре года нами убрано 4 млн тонн мусора в Арктической зоне России, в Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе и Поволжье, а также на Байкальской природной территории.

На 2017 год запланирована очистка еще 25 загрязненных территорий в 20 регионах, отметил Донской, передает «Россия-24».

Как сообщало ранее, количество отходов в стихийных свалках в России превысило 30 млрд тонн, они занимают территорию в 48 тыс. га.