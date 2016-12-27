Манила, 27 декабря, 2016, 14:57 — ИА Регнум.



Psychonaught Кристалл метамфетамина

Власти Филиппин заявили 27 декабря о захвате рекордной партии метамфетамина в ходе ряда спецопераций, сообщает Figaro.

«Это не только самая крупная партия в этом году, но и крупнейшая за все историю страны», — отметил глава Минюста островного государства Виталиано Агирре в ходе пресс-конференции.

Эта партия, рекордная стоимость которой достигает €115 млн, стала настоящим подарком для президента страны Родриго Дутерте, который после своего прихода к власти начал активную борьбу с наркотиками в стране. Борьба Дутерте стала причиной обвинений его в нарушении прав человека. Так, с прихода Дутерте к власти в стране было убито 6 тыс. человек, приблизительно треть из которых в ходе операций правоохранительных органов.