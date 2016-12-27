Сочи, Краснодарский край, 27 декабря, 2016, 14:52 — ИА Регнум. У берегов Сочи продолжаются работы по поиску и подъему со дна Чёрного моря фрагментов разбившегося 25 декабря самолета Ту-154 Минобороны РФ.

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Основной «черный ящик» разбившегося Ту-154 был найден утром 27 декабря на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон».

Также подводными аппаратами опытового судна «Селигер» и спасательного судна «Эпрон» были обнаружены еще три фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель и стойка шасси.

Ту-154 упал через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). В Адлере самолёт был дозаправлен и вылетел на базу Минобороны Хмеймим в Сирии, но через несколько минут упал в море.

Причины крушения выясняются: рассматривается несколько версий ЧП. В поисково-спасательной операции задействованы 12 самолётов, пять вертолётов, 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, более 190 водолазов.