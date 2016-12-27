Токио, 27 декабря, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Японская компания Panasonic уходит от низкомаржовых потребителей электроники и больше сосредотачивается на автомобильных комплектующих и других проектах. Благодаря чему вложит более $256 млн в производство фотоэлектрических элементов и модулей предприятия Илона Маска Tesla Motors в Буффало (штат Нью-Йорке). Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает британское агентство Reuters.

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Как часть сделки американский производитель электрокаров в рамках долгосрочных обязательств планирует купить у Panasonic эту продукцию, помимо предоставления заводных зданий и инфраструктуры, пишет издание.

Так, в совместном заявлении компаний, сделанном сегодня, говорилось, что предприятия хотят начать производство фотоэлектрических модулей уже летом будущего года, а также увеличить мощность модулей до 1 ГВт к 2019 году. Как отмечалось в сообщении, эти высокоэффективные фотоэлементы и модули будут использоваться при производстве солнечных панелей для крыш домов, где эти панели отсутствуют.

Соответствующий план действий — часть совместной работы компаний в сфере солнечной энергетики, о которой было объявлено в октябре 2016 года. Однако детали сделки пока не раскрываются.

В октябре этого года ИА REGNUM сообщало о планах Tesla и Panasonic по совместному производству солнечных батарей на фотоэлементах в Буффало. В соответствии с соглашением, представители компании Tesla тогда заявили, что будут использовать солнечные батареи на фотоэлементах в солнечной энергетической системе.

А в конце октября Tesla Motors продемонстрировала стационарный зарядочный модуль нового поколения — Powerwall 2. Также компания рассказала о выпуске специальных солнечных панелей, устанавливаемых на крыши домов для питания всей системы. По словам Маска, внешне такая крыша не отличается от обычной, но является более надежной и может выдерживать осадки в виде крупного града.

Что касается солнечных панелей для домов, то модуль Powerwall 2 состоит из двух комплексов батарей. Каждая может накапливать до 14 киловатт-часов, а это вдвое больше, чем у батарей предыдущего поколения. Они появятся в продаже летом 2017 года. Цена их пока неизвестна, но Маск утверждает, что она будет конкурентной.

Отмечалось, что разработала Tesla такие солнечные крыши вместе с одним из крупнейших производителей солнечных батарей в США SolarCity. В августе американский производитель электрокаров объявил о поглощении SolarCity, выкупив активы компании за $2,6 млрд. Инициатором поглощения выступил глава Tesla Motors Илон Маск, который одновременно занимает пост председателя совета директоров SolarCity. Бизнесмен владеет контрольными пакетами акций в обеих компаниях. Уже после этого Tesla занялась налаживанием выпуска солнечных панелей совместно с Panasonic.