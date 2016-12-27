Москва, 27 декабря, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не допустила Эдуарда Хусаинова к выборам президента Федерации бокса России (ФБР) из-за дисквалификации, длящейся с 2007 года. Об этом сообщил журналистам

Pixabay.com Боксёрские перчатки

вице-президент и член исполкома ФБР Дмитрий Лунев со ссылкой на письмо AIBA.

«В преддверии выборов главы ФБР мы, как полагается по уставу, в ноябре отправили в AIBA на согласование анкеты претендентов на этот пост. Всего было три кандидата — председатель высшего наблюдательного совета ФБР Евгений Муров, президент Федерации бокса Московской области Сергей Данилов и возглавлявший федерацию с 2000 по 2007 гг. Эдуард Хусаинов, — рассказал Лунев. — По поводу двух кандидатур AIBA дала положительные заключения, а Хусаинову было отказано из-за дисквалификации, которую он получил еще в 2007 году. Таким образом на данный момент кандидатов на пост руководителя федерации двое: Муров и Данилов».

В письме AIBA говорится: «AIBA считает, что Эдуард Хусаинов, президент спортивного бокс клуба «Витязь», не имеет права баллотироваться на выборные должности национального уровня. Решение о его дисквалификации основывается на голосовании исполнительного комитета AIBA об отстранении г-н Хусаинова в Лозанне в 2007 году. Результаты и выводы расследования Специального комитета были представлены в Чикаго в 2007 году». «В тот же период, г-н Хусаинов активно оспаривал полномочия исполнительного комитета AIBA, публично клеветал и распространял ложную информацию, тем самым нанося вред нашему спорту и организации AIBA, — подчеркивается в заявлении. — Следовательно, мы просим ФБР исключить г-н Хусаинова из своего официального списка кандидатов на предстоящих выборах в феврале 2017 года. Совместно с заинтересованными сторонами национальной федерации, это наша общая обязанность соблюдать основы этики как на ринге, так и за его пределами».

В октябре 2007 года Хусаинов из-за скандала был исключен из состава исполкома AIBA. Выборы нового главы ФБР должны пройти на конференции федерации 1 февраля 2017 года. На данный момент федерацию возглавляет Борис Иванюженков.

Ранее Эдуард Хусаинов уже предпринимал попытки возглавить ФБР. Так,

17 ноября этого года на территории Олимпийского комитета России прошло заседание отдельных представителей Федерации бокса России, в ходе которого Эдуард Хусаинов был избран новым президентом организации. В тот же день ФБР заявила о нелигитимности этих выборов. «Федерация бокса России знакома с ситуацией, связанной с проведением 17 ноября 2016 года в ресторане «Олимпиец» кандидатом в президенты Хусаиновым Э.Р. мероприятия со своими сторонниками… В настоящее время мероприятие сторонников Хусаинова Э.Р., выдаётся за конференцию Федерации бокса России, а вопросы, обсуждаемые на данном мероприятии, выдаются за решения конференции, — говорится в заявлении. — …Федерация бокса России официально заявляет, что данное мероприятие не являлось конференцией Федерации. Указанное мероприятие не имеет отношение к Федерации бокса России».

Международная ассоциация любительского бокса и вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко также не признали неофициальные выборы главы ФБР.