Калининград, 27 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум.



Pixabay.com Линия электропередачи

На днях состоялась пресс-конференция Владимира Путина, где в том числе был задан вопрос, касающийся будущего энергообеспечения Калининградской области. Ответ президента комментирует аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика.ru».

Проблемы энергетического снабжения Калининградской области не новы, об этом не так давно на страницах ИА REGNUM было опубликовано весьма обширное интервью бывшего начальника департамента ТЭК правительства Калининградской области Юрия Николаевича Злобина.

Оставим в сторонке утверждение господина Злобина о том, что «у Росатома имеется только один тип реактора», присмотримся к «зверю», которого надо бояться калининградцам — к европейской энергетической системе ENTSO-E, к которой, по планам Евросоюза, будет в ближайшее время подключена энергосистема Литвы.

Эта аббревиатура расшифровывается как Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики. Создано ENTSO-E в 2009 году. В состав ENTSO-E c 2009 года входит и BALTSO — Baltic Transmission System Operators, состоящая из национальных компаний-операторов Эстонии, Латвии и Литвы. В соответствии с планами ЕС, направленными на «снижение энергетической зависимости от третьих стран» (так изящно в европейских документах именуется Россия), в начале этого года было окончательно сформировано новое энергетическое кольцо. К морскому кабелю Estlink, соединяющему Эстонию и Финляндию (рассчитан на мощность в 350 МВт), на дно Балтики лег 450-километровый кабель NordBalt Швеция — Литва, рассчитанный на мощность в 700 МВт. 9 декабря 2015 года был завершен и проект LitPolLink — соединение энергетических систем Литвы и Польши, обеспечивающее переток мощностью 500 МВт.

Казалось бы, самые мрачные предсказания господина Злобина должны были быть реализованы в режиме онлайн, но, как мы видим, этого не происходит. Энергомост Литва — Польша задействован только на половину мощности, время от времени его вообще отключают на … проведение ремонтов. Несколько обескураживает, не так ли? Энергомост открыт в декабре 2015, а на протяжении 2016 уже дважды останавливался для проведения ремонтов. Мало того: польская сторона в ночное время этот энергомост просто отключает, таким способом защищая свой рынок от некоей «дешевой литовской электроэнергии». Откуда таковая может взяться, если после закрытия в 2009 году Игналинской АЭС Литва превратилась в крупнейшего импортера электроэнергии в Балтийском регионе?

А дело как раз во втором энергомосте — в NordBalt. Давайте посмотрим на статистику 2014 года по производству электроэнергии в Швеции. Произведено ее 151 млрд кВт*ч, потреблено внутри Швеции — 135 млрд кВт*ч. При этом 42% электроэнергии произведено на ГЭС и почти столько же — на 10 шведских атомных реакторах. Если убрать политический шум, то Швеции требуется сбыт ее действительно дешевой электроэнергии — именно его и обеспечивает NordBalt, именно с этим и борется Польша. Впрочем, это сугубо европейские «братские» проблемы, Россию вообще и Калининградскую область в частности не сильно интересующие. Рано или поздно договорятся. Наверное.

Что действительно интересует жителей российского эксклава, так только то, что до 40% пропускной способности между энергосистемами Центра и Северо-Запада России обеспечивают сети Литвы, Латвии и Эстонии. Может быть, прав господин Злобин и Калининградская область на грани энергетического блэкаута, под угрозой щелчка рубильника «злобными прибалтами»? Но посмотрите еще раз ответ Владимира Путина на вопрос журналиста — он совершенно спокоен, рассудителен. Почему так? Да потому, что нет ни одного официального заявления о выходе из системы БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Литва-Латвия) — как работало это объединение, так и работает. И причина — чисто техническая.

Литва не просто соединилась кабелями с Швецией и Польшей, тут все сложнее и интереснее. До создания энергосистемы ENTSO-E в Европе существовали три энергообъединения, нас интересуют два из них.

Западная синхронная зона UCTE в составе энергетических систем Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Италии, Бельгии, Голландии, Западной Дании, Швейцарии, Люксембурга, Словении, Хорватии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Греции, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Черногории, Болгарии и Румынии.

Северная синхронная зона NORDEL в составе энергетических систем Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии.

А синхронная зона — это совокупность всех параллельно работающих энергосистем, имеющих общую системную частоту тока. Синхронизация UCTE и NORDEL по оценкам европейских энергетиков завершится не ранее 2025 года — вот на этот срок и отодвинут мрачный прогноз Злобина, вот это и есть причина спокойствия Владимира Путина. Опасаться надо, паниковать нужды нет, надо просто работать, чтобы быть готовыми к исполнению самого мрачного для России и ее Калининградской области сценария.

А вот дальше, извините, начинается то, что в ответе президента России совершенно непонятно.

«В ЕС приняты решения о том, что страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы с энергоснабжением Калининграда. Требует от нас дополнительных финансовых ресурсов для того, чтобы выстроить новое энергокольцо и включить Калининград в это кольцо», сказал Владимир Путин.

Смотрим на географическую карту, пытаемся увидеть это «новое энергокольцо», исключив возможность прокладки ЛЭП через территорию Литвы. Не получается. Через несколько секунд — еще одна фраза Путина:

«Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда», сказал президент.

Так новое энергетическое кольцо или независимое энергоснабжение?

О новом российском энергетическом кольце, в состав которого войдет энергосистема Калининградской области информации найти не удается, а вот решение о независимом энергоснабжении принято правительством РФ и достаточно уверенно реализовывается.

Власти РФ приняли решение построить в Калининградской области четыре электростанции (три газовые и одну угольную) суммарной мощностью 1 ГВт. Реализует проект по их строительству СП «Интер РАО» (с долей 0,1%) и «Роснефтегаз» (его доля — 99,9%). Газовые ТЭС будут расположены в Калининграде, Гусеве и Советске, угольная — в Светловском городском округе.

Летом 2016 стартовало строительство газовых электростанций. Мощность будущей Прегольской ТЭС в Калининграде составит 440 МВт, Маяковской ТЭС в Гусеве и Талаховской ТЭС в Советске — по 156 МВт каждая. Их запуск планируется в 2018 году. Строительство угольной Приморской ТЭС мощностью 195 МВт начнется позже, запуск станции намечен на 2019 год.

Как показывает статистика, в 2015 году на территории Калининградской области было произведено 6,22 млрд кВт*ч, снизившись по сравнению с 2014 годом на 0,24 млрд кВт*ч. При этом КО остается энергоизбыточной: к примеру, только за первое полугодие 2015 года сальдо-переток 843 млн кВт*ч. При этом потребление электроэнергии в КО растет стабильно на 2−4% в год — следовательно, ввод предусмотренных 4 ТЭС обеспечивает большой задел на будущее.

Но и это еще не все, поскольку одной из главных проблем энергоснабжения Калининградской области является большой износ всей системы ЛЭП, подстанций и трансформаторов. К 2018 году при финансировании из государственного бюджета России на территории КО предусмотрено:

Строительство подстанции (110 кВ) «Береговая» на Солнечном бульваре в Калининграде;

Строительство двух линий электропередачи (110 кВ) (ТЭЦ-2 — подстанция «Береговая») и двух ячеек 110 кВ с установкой в открытое распределительное устройство (110 кВ) ТЭЦ-2;

Строительство четырех КЛ-110 кВ (ПС «Береговая» — ВЛ-110 кВ № 115/1116;

Строительство подстанции «Храброво» 110/15 кВ и двухцепной ЛЭП-110кВ в поселке Краснополье Гурьевского района;

Реконструкция подстанции 110/15/10 кВ О-9 «Светлогорск» в Светлогорске на улице Железнодорожной, 8;

Реконструкция подстанции 110/10 кВ О-12 «Южная» по адресу в Калининграде на Аллее Смелых, 90.

Можно продолжать этот список и дальше — он обширен, но можно ограничиться и общими данными. К 2020 году в Калининградской области будет реконструировано 1460 км ЛЭП, построено почти 300 новых подстанций, на что в федеральном бюджете зарезервировано 20,7 млрд рублей. Все это — «живые» планы: уже определены генеральные подрядчики, «Роснефтегаз» уже проводит конкурсы на закупку оборудования будущих ТЭС.

Не менее загадочна еще одна мысль, высказанная Путиным:

«Не исключено использование малых ядерных электростанций, которые производятся в России», предположил президент.

Единственная «малая ядерная электростанция», действительно производимая в России — плавучая АЭС «Ломоносов» с двумя реакторами КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек.

Да, есть целая линейка проектов малых АЭС: СВБР-100, ВБЭР-300, «Елена», ТЭС-3, АРБУС, «РУТА», «Ангстрем», АТЭЦ-80, АТУ-2, но все это на сегодняшний день — только проекты. Росатом после ввода в строй ПАТЭС «Ломоносов» намерен удешевить этот проект и запустить его в серийное производство — но и это только планы.

Единственные малые ядерные реакторы, эксплуатируемые в России — четыре ЭГП-6 Билибинской АЭС мощностью по 12 МВт каждый, но они были построены в начале 70-х, серийными не стали, а после подключения к сети «Ломоносова» предусмотрена их полная остановка.