Москва, 27 декабря, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Россия выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по экологии.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Хочу подчеркнуть, что гигантский, именно гигантский природный ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости», — цитирует Путина «Россия-24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, наступающий 2017 год объявлен Годом экологии, а в Стратегии научно-технологического развития России экологическое направление отмечено как приоритетное.