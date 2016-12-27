Якутск, 27 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Процессуальная проверка по факту публикации видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии начата региональными следственными органами. Об этом сообщила старший помощник руководителя якутского СУ Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая сегодня, 27 декабря.

Pixabay.com Медведь

«27 декабря 2016 года в СМИ появилась информация о расправе мужчин, движущихся на автомашинах марки «Урал», над диким зверем — медведем. Информация сопровождалась видеофиксацией жестоких кадров, снятых на камеру мобильного телефона», — сообщила Дворецкая.

Цель проверки — определить, есть ли в действиях участников расправы над медведем признаки преступления, предусмотренного статьёй Уголовного Кодекса России о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ).

«Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Дворецкая.

Прокуратура Якутии направила в МВД Якутии поручение о рассмотрении вопроса проведения процессуальной проверки. «Результаты проверки прокуратурой республики взяты на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернете опубликовано видео, на котором грузовой автомобиль «Урал» несколько раз переехал медведя. При этом участник безобразной сцены — пассажир грузовика науськивал водителя словами: «Дави его!»