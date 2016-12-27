Москва, 27 декабря, 2016, 13:49 — ИА Регнум. По-прежнему важным для Минобороны РФ остаётся жилищный вопрос. В 2018 году постоянным жильём обеспечено 11 тысяч 100 военнослужащих. Больше половины из них воспользовались субсидией на приобретение или строительство жилья. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

Mil.ru Жильё для военных

Не снижаются темпы обеспечения военнослужащих служебными помещениями. В этом году их получили 28 тысяч 500 человек. «В 2016 году мы сумели обеспечить необходимый уровень поддержания обороноспособности страны», — отметил министр обороны.

Кроем того, в 2016 году развивалась военная инфраструктура. По словам Шойгу, в общей сложности построено 82 казармы на 28 тысяч человек, 132 столовые на 80 тысяч военнослужащих, 5 аэродромов.

Глава военного ведомства поставил задачу продолжить в 2017 году работу по выполнению Плана деятельности военного ведомства до 2020 года, новая редакция которого была утверждена на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.