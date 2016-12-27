Москва, 27 декабря, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Руководство Минобороны РФ на селекторном совещании 27 декабря почтило память жертв крушения самолета Ту-154 минутой молчания, сообщает пресс-служба министерства.

Myriams-Fotos Траурные атрибуты

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто выразил соболезнования родным и близким погибших. «Мы присоединяемся к этим словам. Конечно, постараемся сделать все, чтобы минимизировать боль утраты, хотя сделать это довольно непросто», — сказал министр.

На совещании с руководством Вооруженных сил Шойгу подчеркнул, что Минобороны делает все возможное для поиска тел погибших и расследования причин трагедии. Министр также сообщил, что одно из лечебных заведений военного ведомства получит имя Елизаветы Глинки.

«Дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, должно быть продолжено. Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо, тем, кому она ее обещала, уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам», — сказал Шойгу.

Напомним, 26 декабря член Общественной палаты России Диана Гурцкая предложила назвать Государственную премию в области правозащиты и благотворительности именем Елизаветы Глинки, погибшей при крушении самолёта Ту-154 25 декабря.