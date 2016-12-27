Манила, 27 декабря, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Береговая охрана Филиппин продолжает поиск 18 пропавших моряков грузового судна, затонувшего во время тайфуна «Нок Тен», который обрушился на Филиппины 25 декабря, сообщает 27 декабря Associated Press.

momolomo Тайфун

14 членов экипажа грузового судна «Starlite Atlantic», затонувшего у берегов города Мабини, были спасены, заявил представитель береговой охраны Арманд Балило.

Жертвами тайфуна стали семь человек, 18 членов экипажа «Starlite Atlantic» числятся пропавшими без вести.

Напомним, в преддверии прихода тайфуна «Нок Тен» около 420 тыс. человек были эвакуированы, более 300 авиарейсов были отменены, паромное сообщение остановлено. Более 12 тыс. туристов были вынуждены задержаться на Филиппинах, пока тайфун не утихнет.

«Нок Тен» стал самым мощным тайфуном, начиная с 2014 года, когда на Филиппины обрушился тайфун «Хайян».