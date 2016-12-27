Пекин, 27 декабря, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Национального метеорологического бюро КНР, в ряде прибрежных провинций Китая вводится «желтый» уровень опасности в связи с приближающимся тайфуном «Нок-Тен».

tpsdave Ураган

Утром 27 декабря высота волн составила около 3,5 метров, к вечеру ожидаются волны до 7 метров высотой. Экипажам кораблей рекомендовано вернутся в порты, а в случае если это невозможно, укрыться в бухтах у близлежащих островов, пишет «Сина синьвэнь».

Шторм вызван приближающимся тайфуном «Нок-Тен», который уже унес жизни нескольких людей на Филиппинах. Власти провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун перевели экстренные службы в усиленный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мощный тайфун «Нок-Тен» обрушится на Филиппины во время празднования Рождества. Скорость ветра составила около 194 км/ч с порывами до 241 км/ч.