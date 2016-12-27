Калуга, 27 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Накануне новогодних праздников депутаты калужского городского парламента Александр Окунев и Владислав Сахарчук поздравили воспитанников Калужского социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних «Надежда». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Встреча с депутатами

«В центре «Надежда» находятся дети, оказавшиеся в непростой для ребенка жизненной ситуации. Уже несколько лет я и мои друзья, депутаты, являемся членами попечительского совета и оказываем всевозможную помощь, как коллективу центра, так и детям, — рассказал Александр Окунев. — С большим удовольствием мы проводим для детей спортивные и познавательные мероприятия, мы пытаемся не только финансово помочь, но еще и социализировать их, ведь зачастую воспитанникам центра нужно внимание и общение. А сегодня, в преддверии Нового года, мы пришли с подарками».