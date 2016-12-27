Таллин, 27 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум.



Ronnie Macdonald Истребитель Eurofighter

После рождественских праздников расположенные на аэродроме НАТО в Эмари (северная Эстония) истребители ВВС Германии Eurofighter возобновили тренировочные полеты. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 декабря, сообщили в Главном штабе Сил обороны Эстонии, отметив, что полеты на низкой высоте самолеты будут осуществлять попарно. Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров и вдали от населенных пунктов. В ходе полетов не предусмотрено отрабатывания элементов воздушного боя или поражения наземных целей.

Отмечается, что маршруты и время полетов согласованы с Департаментом воздушного сообщения Эстонии и ВВС страны.

Напомним, что подразделение ВВС Германии в порядке ротации ВВС НАТО дежурит на эстонском аэродроме Эмари с августа 2016 года в течение полугода. На авиабазе Шяуляй (Литва) дежурит подразделение ВВС Франции. ВВС стран — членов НАТО по очереди охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года — года вступления прибалтийских стран в военный альянс.