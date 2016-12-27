Барнаул, 27 декабря, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Личному составу Управления ФСБ России по Алтайскому краю сегодня, 27 декабря, представлен новый начальник — полковник Юрий Мороз. Он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков и в течение трех лет исполнял обязанности первого заместителя. До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Владимирской и Рязанской областей, Чеченской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

УФСБ по Алтайскому краю Новый руководитель Управления ФСБ России по Алтайскому краю Юрий Мороз

Там же пояснили, что новое назначение был объявлено на основании Указа Президента РФ от 15 декабря текущего года. Этим же Указом от занимаемой должности в связи с выходом на заслуженный отдых освобожден генерал-майор Андрей Муравьёв, посвятивший службе в органах ФСБ России 34 года, из них в Алтайском крае — больше пяти лет.