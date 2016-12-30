Оренбург, 30 декабря, 2016, 21:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области в числе значимых политических событий 2016 года — выборы разного уровня и, визит Владимира Путина в регион. О них — в итоговом обзоре ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения государственного природного заповедника «Оренбургский», 3 октября 2016 года

Визит президента

3 октября в Оренбургской области с визитом побывал президент РФ Владимир Путин. Он посетил заповедник «Оренбургский», где состоялся выпуск первых шести лошадей, уже адаптированных к естественным условиям, из акклиматизационных загонов в основную часть заповедника. Глава государства принял участие в этом важном этапе экологического проекта.

Затем глава государства встретился предпринимателями, задействованными в приграничном российско-казахстанском сотрудничестве. На встрече поднимались вопросы о сокращении сроков возвращения НДС при экспорте продукции в Казахстан; отсутствия переходного периода между упрощенным и полным налогообложением для молодых предприятий; проблемы согласования аренды собственности с федеральными министерствами и забюрокрачивания данной сферы; проблемы продвижения инициатив молодых ученых.

После встречи с оренбургскими предпринимателями Владимир Путин дал пять поручений правительству.

Выборы

В Оренбургской области в единый день голосования, 18 сентября, завершились 43 избирательные капании. Оренбуржцы выбирали депутатов федерального, регионального и местного значения.

На места в Госдуме претендовало 28 кандидатов. По одномандатному округу № 142 (Оренбургскому) — 10 кандидатов, по округу № 143 (Бугурусланскому) — также 10 кандидатов и восемь кандидатов претендовали на мандат по округу № 144 (Орскому). Своих кандидатов выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», Парнас, «Партия Роста», «Патриоты России».

Убедительную победу одержали одномандатники-единороссы. По Бугурусланском округу (143) на первом месте Игорь Сухарев. По Орскому округу (144), на первом месте Виктор Заварзин. По Оренбургскому округу (142) в лидерах Юрий Мищеряков.

На выборах в Заксобрание в парламент прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Если в 2011 году выборы в парламент проходили по пропорциональной системе, то в 2016 году по пропорционально-мажоритарной. Новый состав Заксобрания сформирован по одномандатным округам (23 депутата) и партспискам (24 депутата).

По итогам голосования, Единая Россия набрала 41,05%. В региональном парламенте «Единая Россия» получила 34 из 47 мандатов: 22 мандата достались кандидатам от партии по одномандатным округам и 12 — по списку.

ЛДПР набрала 23,02% (четыре мандата), КПРФ — 20,61% (шесть мандатов: пять по спискам и один — по одномандатному округу), «Справедливая Россия» — 7,84% (один мандат). Председателем выбран Сергей Грачев, который был спикером и в Заксобрании пятого созыва.

Произошли изменения среди представителей регионального парламента в Совете Федерации. Вместо Алексея Чернышева сенатором стал Андрей Шевченко, который ранее возглавлял Оренбургский горсовет, а затем прошел в региональный парламент.

Раскол в рядах ЛДПР

Весной ряд либерал-демократов выразили свое несогласие с политикой Сергей Катаснова (куратор отделения и депутат Госдумы от ЛДПР). В результате часть несогласных вышла из партии.

В числе покинувших ряды ЛДПР оказались координатор орского отделения Сергей Бенцман, депутат Госудмы РФ Максим Щепинов, лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Андрей Рейзлер. Стоит отметить, что Щепинов и Бенцман участвовали в выборах в Госдуму от партии «Патриоты России», а Рейзлер — в выборах в Заксобрании региона от партии «Единая Россия».

Добавим, с «жириновцами» связан и предвыборный скандал, нашумевший на всю Россию. Представители партии заявили о блокировке их агитационного автобуса. Инцидент произошёл 23 августа в Шарлыкском районе.

Заявление представителей партии вызвало широкий резонанс. Впрочем, местные политологи не исключили, что скандал мог быть раздут из мелочи.