В Таиланде 70-летнего мужчину забили до смерти молотком
Бангкок, 27 декабря, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Полиция Таиланда задержала подозреваемого, который молотком забил до смерти 70-летнего мужчину, сообщает 27 декабря Bangkok Post.
BenjaminNelan
Молоток
40-летний Сиричай Котчасирипон был задержан в южной провинции Сураттхани по обвинению в убийстве Сопона Руанпана 24 декабря, сказал представитель полиции Апичарт Бонсриродж.
Когда убитый был обнаружен, в его черепе находился молоток. Котчасирипон заявил, что напал на Руанпана после того, как тот пригрозил его родителям расправой.
Котчасирипон будет находиться под стражей до начала судебного процесса.